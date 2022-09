Sport: a Catania prima tappa siciliana Road Show Gibilisco

(ANSA) - PALERMO, 05 SET - Una festa di sport, divertimento, inclusione, cooperazione e socialità all'insegna dei corretti stili di vita. Il track di Sport e Salute è arrivato in Sicilia e ha fatto tappa a Catania nell'ambito del Road Show 2022, che sta portando da Nord a Sud, porta a porta, lo sport in 40 comuni del nostro Paese. In Piazza Università è stato allestito un Villaggio dello sport, visitato da centinaia di cittadini, tra famiglie, bambini e adulti, che hanno praticato sport all'aria aperta e sperimentato nuove discipline in un'area di oltre 1.000 metri quadrati. Con loro c'era Giuseppe Gibilisco, leggenda del salto con l'asta, che ha giocato insieme ai più giovani, tramandando loro i valori autentici che lo sport porta con sé: "Cerco di raccontare la mia storia e fare innamorare i ragazzi dello sport - ha detto Gibilisco - per far sì che domani vi siano sempre più sportivi e che lo sport si addentri sempre più nel loro dna". La tappa, che rientra tra gli eventi organizzati in occasione della Settimana Europea dello Sport 2022, è stata anche un'occasione di incontro e dialogo con le associazioni e le società sportive, gli enti e gli organismi sportivi del territorio siciliano.

Domani la manifestazione farà tappa ad Agrigento in piazza Marconi. (ANSA).