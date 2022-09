Sicilia: Fava, se Chinnici sostiene solo Pd noi campagna da soli

(ANSA) - PALERMO, 05 SET - "Noi dei Centopassi siamo leali, non minchioni. Se il Pd ritiene che la candidatura della Chinnici sia un suo affare privato, e se Caterina Chinnici si ritiene impegnata a far campagna elettorale solo con i candidati del Pd, nessun problema. Vorrà dire che il Movimento Centopassi si riterrà libero da impegni e di far campagna solo per la propria lista". Lo ha dichiarato Claudio Fava, leader del movimento Centopassi, che si era candidato alle primarie del centrosinistra giungendo terzo dietro la Chinnici e Barbara Floridia, esponente del M5s che ha poi deciso di rompere l'accordo e presentare un proprio candidato, Nuccio Di Paola .

(ANSA).