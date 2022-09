Elezioni: Letta, parliamo a chi dice che non voterà

(ANSA) - CATANIA, 05 SET - "Cominciano le ultime tre settimane di campagna elettorale nelle quali abbiamo un obiettivo principale, parlare a quel 40% di persone che nei sondaggi oggi dicono che si asterranno o che non hanno ancora deciso di votare. Parleremo anche ai tanti giovani...". Lo ha detto a Catania il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una manifestazione elettorale in vista delle elezioni regionali insieme con la candidata alla Presidenza della Regione siciliana Caterina Chinnici. Letta ha anche detto: "Voglio ricordare a Berlusconi che il suo amico Putin stamane dal Cremlino ha spiegato che quello del gas è esattamente il ricatto che loro mettono. Loro dicono 'o togliete le sanzioni oppure smettiamo di darvi il gas'. E' evidente che questo tipo di ricatto per noi è intollerabile. In questo senso le ambiguità della Destra di Salvini e Berlusconi sulla Russia di Putin sono intollerabili. E' per colpa di queste ambiguità che oggi la situazione energetica è così grave". (ANSA).