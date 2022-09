Da Stromboli disco rosso a prosecuzione riprese fiction "Protezione civile"

(ANSA) - STROMBOLI, 04 SET - Stromboli dice no alla prosecuzione delle riprese della fiction sulla Protezione civile sul cui set, lo scorso 25 maggio, si sviluppò l'incendio che ha carbonizzato circa 5 ettari della vegetazione dell'isola, lasciando, praticamente, nuda la montagna dalla quale, poi, il 12 agosto, per via del dilavamento, è venuto giù il fiume di fango e massi che ha investito il centro abitato. Il diniego, alla prosecuzione delle riprese, richiesto, dalla società di produzione "11 Marzo film", è arrivato dalla stragrande maggioranza dei cittadini, circa un centinaio, intervenuti ieri sera, nel consueto incontro settimanale con il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo. Rifiuto alla riprese che è anche dell'amministrazione comunale liparese.

"Il no - dichiara Gullo - è motivato dall'atteggiamento da loro tenuto, a proposito dell'incendio, sia nei confronti della popolazione che dell'amministrazione comunale. Se dovessero cambiare atteggiamento, la possibilità di consentire nuove riprese sarà riproposta alla valutazione degli strombolani".

