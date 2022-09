Stromboli: capo Protezione Civile il 7 settembre sull'isola

(ANSA) - PALERMO, 03 SET - Il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio sarà mercoledì prossimo 7 settembre a Stromboli per incontrare la popolazione. Una precedente visita, programmata per lo scorso 30 agosto, era stata annullata per via di impegni sopraggiunti. E' probabile che, in questa occasione, venga ufficializzato il nome del commissario governativo che dovrà gestire l'emergenza, dichiarata dal Consiglio dei ministri giovedì scorso mettendo a disposizione 1 milione di euro per gli interventi più urgenti. Intanto, ieri sera a Stromboli si sono vissute forte emozioni nel corso della serata organizzata per salutare il nutrito gruppo di alpini dell'Ana che, dopo esseri intervenuti in soccorso della popolazione, a seguito dell'alluvione del 12 agosto scorso, oggi lasceranno l'isola. Il sindaco di Lipari Riccardo Gullo, nel ringraziare gli alpini, estendendo il suo ringraziamento ai tanti volontari intervenuti da ogni luogo, ha detto: "Gli strombolani, insieme all'amministrazione comunale vi saranno grati per sempre. Una parte della rinascita porta il vostro nome". Ringraziamenti per i volontari sono arrivati anche da don Giovanni Longo, il sacerdote dell'isola. "Grazie - ha affermato - siete stati presenza, indispensabile, per ridare speranza a questa nostra amata isola di Stromboli". (ANSA).