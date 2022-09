Rosa di cinquemila candele in omaggio patrona di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 03 SET - Un'iniziativa che in poche ore si è trasformata in un'unica preghiera interconfessionale alla santa patrona di Palermo, ma anche alla "santuzza" amata dalle famiglie immigrate, dagli ultimi, da chi professa una fede diversa da quella cattolica. Rosa et Lilium, ovvero rose e gigli, ovvero Rosalia. Il nome della patrona, secondo l'etimologia di origine latina potrebbe essere composto proprio da questi due fiori, simbolo di purezza e regalità. Insomma, una santa il cui nome nasce dai fiori, può soltanto essere leggera e dolcissima: e così la immaginano lo stilista e artista Angelo Yezael Cruciani Shi e la curatrice Stefania Morici che poco meno di due mesi fa hanno fatto nascere la bellissima rosa di cinquemila candele sul sagrato della Cattedrale in omaggio alla patrona. "Ma l'iniziativa ha avuto un successo spropositato e ha suscitato un moto collettivo, un bisogno di accendere una luce (sebbene piccina, una candela, appunto) seppure per pochi minuti, in un periodo profondamente incerto. Tanto che si sono levate tante voci perché si ripetesse: e si è deciso di portare l'omaggio floreale "a casa" della Santuzza", afferma una nota.

Non sarà più una rosa, ma un giglio e domani sera fiorirà e sarà benedetto sul sagrato del Santuario di Montepellegrino, nel punto in cui giungono i pellegrini che in questi giorni stanno partecipando alla tradizionale "acchianata", l'ascesa al monte dove santa Rosalia si ritirò da eremita, simbolo della ricerca di verità e di fede. Sarà presente il Questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, è atteso il sindaco Roberto Lagalla.

Presenti il direttore dell'Ufficio per il dialogo ecumenico e interreligioso della Diocesi, padre Piero Magro e il delegato dell'ufficio, Antonino Tripodo, il presidente della Consulta delle Culture, Ibra Kobena, l'associazione culturale femminile Le Rose Bianche. (ANSA).