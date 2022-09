Ferito a schiena da proiettile, portato in ospedale a Gela

(ANSA) - GELA, 03 SET - Un giovane di 24 anni si è presentato questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela con una ferita d'arma da fuoco alla schiena. Il giovane, che è stato accompagnato dai familiari, dopo essere stato visitato è stato sottoposto a un intervento chirurgico ma non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari hanno contattato la polizia che è giunta poco dopo. Sono in corso indagini della polizia di Stato. (ANSA).