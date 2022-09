La voce 'nera' di Anna Bonomolo allo Spasimo di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 02 SET - Anna Bonomolo sarà in scena per la rassegna #Spasimo2022 della Fondazione The Brass Group domani sabato 3 settembre alle ore 21.30 presso il Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo, assieme al suo gruppo "Jazz'in Progress". Un progetto musicale che vede insieme degli amici, tutti artisti professionisti, Diego Spitaleri piano ed arrangiamenti, Fabio Lannino basso elettrico e Sebastiano Alioto batteria, riuniti per una produzione in cui il punto di riferimento è la musica soul e l'ascolto.

Anna Bonomolo, nota da tempo a quel pubblico che cerca un tipo di musica raffinata e allo stesso tempo un po' sporca, come quella che sanno regalare solo i cantanti neri, si racconta in questa nuova avventura musicale che la vede interprete di un genere che le appartiene come forte sound ed ispirazione artistica. "Pensando al genere soul - dichiara - mi sento a casa! Per me non è altro che quella sensazione di conosciuto e vissuto. Già da quando ho cominciato a cantarlo proprio con questi 4 amici che compongono l'attuale Jazz'n Progress, quando facevamo il Gospel. Musica è Emozione e connnessione e quindi l'essere se stessi è stato fondamentale ed essere corredata di una timbrica black, mi ha forse aiutato a comunicare quanta emozione mi da il cantare questo genere". La musica soul infatti è perfettamente calata nella sue corde vocali e si andrà così ad omaggiare la grande epopea Motown con arrangiamenti originali che schiacciano l'occhio al mondo jazz e pop più recente con songs di Sam Cooke, Dinah Washington, Stevie Wonder, Donny Hathaway, Etta James, Otis Redding. (ANSA).