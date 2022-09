Premi: 'Comunicare l'Antico' a Stampolidis e Matthiae

(ANSA) - GIARDINI NAXOS, 01 SET - Il direttore del Museo dell'Acropoli di Atene, Nicolaos Stampolidis e l'archeologo italiano Paolo Matthiae, cui si deve nel 1975 la scoperta più grande del XX secolo - la città di Ebla in Siria e l'archivio reale di 17mila tavolette con elementi di scrittura cuneiforme del 3000 a.C. - saranno nei prossimi giorni a Giardini Naxos (Messina) dove sabato 3 settembre insieme ad altre personalità del mondo della cultura riceveranno il 'Premio Comunicare l'Antico' 2022 (Teatro della Nike, Parco di Naxos, ore 20). Per l'occasione Stampolidis terrà una Lectio Magistralis sugli scavi e il museo di Eleutherna a Creta che il Parco Archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigano, ospiterà sabato mattina (11.30) a Palazzo Ciampoli (Taormina), dove è in corso la mostra 'Umiltà e Splendore' dedicata all'arte del Seicento dei padri Cappuccini.

Il 'Premio Comunicare l'Antico', giunto alla sua quinta edizione, è organizzato dal Parco Archeologico Naxos Taormina in collaborazione con il festival Naxoslegge e l'Archeoclub Naxos-Taormina-Valle Alcantara. Nasce nel 2017 da un'idea di Fulvia Toscano, direttore artistico del festival letterario per premiare quanti si distinguono nella comunicazione della cultura del mondo antico.

Con Matthiae e Stampolidis saranno premiate anche altre personalità del mondo culturale: la neo direttrice del Parco archeologico di Paestum Tiziana D'Angelo, l'archeologo Stefano Vassallo, il giornalista Alessandro Giuli e l'attrice e regista Cinzia Maccagnano. "Siamo onorati - afferma la direttrice Gabriella Tigano - di assegnare il Premio Comunicare l'Antico a personalità della comunità scientifica internazionale di così alto valore. E siamo particolarmente lusingati che il prof.

Stampolidis, con la Lectio Magistralis a Taormina, ci faccia dono della sua esperienza negli scavi cretesi di Eleutherna".

(ANSA).