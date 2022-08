Migranti: altri sbarchi a Lampedusa, 1.300 in hotspot

(ANSA) - LAMPEDUSA, 31 AGO - Cinque sbarchi a Lampedusa, per complessive 63 persone, di cui due durante la notte. La motovedetta Cp327 ha intercettato un barchino di 4 metri con 13 tunisini partiti da Sfax, in Tunisia. I carabinieri invece, a Cala Palme, hanno bloccato 22 (fra cui 1 donna e 3 minori) sedicenti egiziani, sudanesi e nigeriani che sono partiti da Sabradha in Libia.

In mattinata 11 originari di Guinea, Camerun e Costa d'Avorio sono stati intercettati quasi sotto costa dalla Guardia di finanza: erano su un gommone di 3 metri. La stessa motovedetta ha individuato altri 9 tunisini, pure loro su un piccolo gommone. Direttamente al porto sono invece approdati 8 tunisini con un gommone che era stato avvistato e segnalato nei pressi di Cala Croce. Su quest'imbarcazione pare che fossero 15. Sono in corso le ricerche di coloro che sarebbero riusciti, al momento, a far perdere le loro tracce.

I migranti sono stati portati all'hotspot dove, dopo il trasferimento di 230 di ieri sera, ci sono oltre 1.300 ospiti a fronte di 350 posti. (ANSA).