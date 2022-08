Enogastronomia: torna a Marsala 'Siciliamo'

(ANSA) - MARSALA, 31 AGO - Dopo due anni di stop per l'emergenza Covid, ritorna Marsala, da venerdì 2 a domenica 4 settembre, la rassegna "Siciliamo", ormai alla decima edizione, organizzata dalla Camera di Commercio di Trapani e da Unioncamere Sicilia per promuovere le produzioni delle aziende locali e la creazione di percorsi enoturistici e gastronomici.

"Marsala - spiega Pino Pace, presidente Unioncamere Sicilia - diventerà un grande palcoscenico in cui eventi e manifestazioni si susseguiranno per far conoscere ai visitatori il patrimonio enogastronomico, ma anche culturale e monumentale del nostro territorio. La città sarà elemento di attrazione per quanti decideranno di visitarla in questi giorni ricchi di eventi, degustazioni e spettacoli".

Dalle 18.30 in poi, in piazza della Repubblica si terranno spettacoli e talk, mentre all'interno del vicino Complesso monumentale San Pietro ci sarà il "Villaggio Siciliamo", in collaborazione con l'Associazione Strada del Vino di Marsala-Terre d'Occidente e le aziende che ne fanno parte. Nella seconda location, i visitatori potranno degustare vini siciliani e street food. Nel corso della rassegna, inoltre, i ragazzi dell'associazione "Perpetuum" presenteranno "2 giorni d'arte - prendersi cura", installando, in diversi punti del centro della città, delle rappresentazioni artistiche che i cittadini potranno votare con la scansione di un codice QR. A fine giornata gli stessi artisti proporranno e spiegheranno la loro opera sul palco prima degli spettacoli principali. Questi i momenti in cui sarà strutturato Siciliamo: esposizione "Arte in Piazza"; performance di musica, danza e teatro nelle piazze della città; estemporanee libere e coinvolgimento di cittadini e turisti. Anche in questa edizione, riconoscimenti per gli imprenditori che si sono distinti nella loro attività. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Marsala e degli assessorati regionali alle Attività Produttive e ai Beni Culturali. (ANSA).