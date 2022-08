Carabinieri: Papagno comandante reparto operativo Catania

(ANSA) - CATANIA, 31 AGO - "E' una sfida entusiasmante, ma a me piacciono le sfide. Metterò la mia esperienza e il massimo impegno nel cercare di fornire un contributo fattivo alla risoluzione delle problematiche della città ". Lo ha detto il tenente colonnello Claudio Papagno, nuovo comandante del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Catania, subentrando al colonello Piercarmine Sica, ora comandante provinciale a Livorno.

Tra i suoi precedenti incarichi anche il comando del nucleo operativo delle compagnie Palermo- Piazza Verdi, di Treviso e di Napoli-Stella. Nel suo curriculum anche li missioni 'Eufor Althea' in Bosnia e 'Kfor' in Kosovo.

"Orienterò il mio sforzo nel contrasto alla criminalità organizzata - ha spiegato Papagno - sia da un punto di vista operativo che preventivo disarticolando quelli che sono i legami e le associazioni strutturate all'interno delle organizzazioni, aggradendo i patrimoni illeciti e contrastando ogni tipo di infiltrazione mafiosa soprattutto alla luce dei finanziamenti che deriveranno dal Pnrr".

"Il massimo sforzo inoltre - ha aggiunto il tenente colonello dell'Arma - sarà rivolto anche a fornire una risposta adeguata alle esigenze di sicurezza della popolazione ma devo dire che il reparto operativo di Catania ha già fatto benissimo in passato e quindi potrò beneficiare di una attività di contrasto che è stata efficace e darò il mio contributo". Il nuovo comandante del reparto operativo dei carabinieri di Catania ha ribadito anche "il massimo impegno dell'Arma anche sul fronte dei reati connessi alla violenza di genere". (ANSA).