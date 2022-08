Al via Nebrodigusto, in vetrina le eccellenze Siciliane

(ANSA) - PALERMO, 31 AGO - Al via questo fine settimana ad Alcara Li Fusi (Me) Nebrodigusto, la rassegna dedicata alla scoperta di prodotti tipici e d'eccellenza dell'agricoltura siciliana che si svolgerà le prime tre domeniche di settembre. Al centro dell'edizione di quest'anno "Le carni dei Nebrodi": nelle tre giornate si potranno conoscere da vicino i prodotti selezionati da tutte le province e ammirare l'abilità di grandi chef siciliani. Cornice di Nebrodigusto è Alcara Li Fusi, nel cuore del Parco dei Nebrodi, l'area più verde della Sicilia e con maggiore biodiversità, racchiusa tra Palermo e Cefalù da un lato, da Messina, Taormina e Catania dall'altro. Alcara è sede storica del Parco, sotto l'imponente massiccio dolomitico delle "Rocche del Crasto", uno dei siti geologici più importanti della regione e del Sud-Italia, in cui volano ancora aquile e grifoni.

Nel corso della rassegna sono previste iniziative di animazione rurale e appuntamenti diversificati, finalizzati alla promozione di prodotti tipici e di eccellenza dell'agroalimentare siciliano. In calendario eventi del gusto, convegni, seminari e incontri promozionali. Tra gli ospiti, produttori e aziende che arricchiscono la Sicilia con produzioni d'eccellenza, ma anche grandi chef, come quelli dell'Antica Filanda di Caprileone (ME), nella giornata del 4 settembre. E ancora, gli stellati Tony Lo Coco de "I Pupi" di Bagheria, l'11 settembre, e Pino Cuttaia de "La Madia" di Licata, Agrigento, il 18 settembre. Sempre nella giornata del 18 settembre, ci sarà anche Celestino Drago, lo chef che ha conquistato gli Stati Uniti partendo da Galati Mamertino.