A ViniMilo 2022 'battesimo' di nuovi produttori, ora sono 19

(ANSA) - MILO, 31 AGO - E' tornato ViniMilo con il 'battesimo' dei nuovi piccoli produttori, adesso sono in 19 a cimentarsi con l'Etna Bianco Superiore Doc. Fra loro spiccano una decina di trentenni che hanno raccolto il testimone di aziende familiari consolidate o che, proprietari di piccoli terreni nelle contrade di Volpare, Praino, Rinazzo, Caselle hanno deciso di uscire dall'anonimato, di rifare gli impianti - alcuni secondo la tecnica tradizionale dell'alberello etneo - e di produrre il loro vino con nome e cognome.

"I numeri sono incoraggianti - afferma il sindaco Alfio Cosentino - se fino a una decina di anni fa le aziende di Milo erano appena tre, adesso sono quasi 20. E per me vedere questi giovani tornare a lavorare la vigna di famiglia è una soddisfazione immensa: anche perché per un sindaco significa garanzia di presidio del territorio, significa 'cura', per dirla con Battiato, e tutela del paesaggio".

La manifestazione ha aperto i battenti lunedì con un incontro di carattere divulgativo dedicato all'Etna Bianco superiore Doc e che ha visto i contributi del vulcanologo Stefano Branca e del botanico Pietro Minissale. Entrambi hanno appassionato il pubblico con una narrazione che ha "radiografato" il territorio di Milo sotto il profilo geologico (la zona è nata da un collasso di materiale lavico circa 15mila anni fa) e botanico, con la descrizione della flora che dagli alberi millenari (come l'Ilice di Carrinu) fino alle più anonime piante spontanee contribuiscono a creare l'ecosistema che incide sulle qualità organolettiche dell'Etna Bianco Superiore Doc. (ANSA).