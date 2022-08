Vino: a Menfi torna il Mandrarossa Vineyard Tour

(ANSA) - PALERMO, 30 AGO - Torna a Menfi sabato 3 e domenica 4 settembre l'appuntamento con la vendemmia di Mandrarossa. Dopo due anni di stop forzato sarà nuovamente protagonista, giunto alla sua decima edizione, il Mandrarossa Vineyard Tour, nato per promuovere il territorio e le sue ricchezze enogastronomiche, culturali e naturalistiche. Durante la due giorni sarà infatti possibile vivere l'esperienza della vendemmia con i vignaioli, scoprire le tradizioni gastronomiche custodite dalle Signore della Brigata di cucina Mandrarossa nei banchi d'assaggio della pineta Alle Giache Bianche, degustare i vini figli della terra e del mare prodotti nei vigneti circostanti, partecipare alle wine dinner dello chef stellato Tony Lo Coco e di Bonetta dell'Oglio ed esplorare il territorio scoprendo le bellezze della Sicilia Sud Occidentale.

Come ogni anno cornice naturale dell'evento sarà la pineta in riva al mare. In un'oasi verde attrezzata, lo staff e le signore della Brigata di cucina Mandrarossa, serviranno i piatti della tradizione menfitana in abbinamento ai vini Mandrarossa, da degustare al fresco dei secolari pini, guardiani della spiaggia delle Giache Bianche.

Sabato 3 settembre, dopo una giornata all'insegna del relax, per chi desidera concludere in musica, ci sarà il concerto live dei Fancies.

Nell'iconico vigneto della Contrada Bertolino si terrà invece la vendemmia guidata dagli agronomi Mandrarossa che sveleranno tutti i segreti di questo magico momento prima di gustare un calice di vino bianco a conclusione dell'esperienza.

Novità assoluta di questa decima edizione è la possibilità di visitare la nuova "casa Mandrarossa", la Winery, vero e proprio landmark di una Sicilia fuori dagli stereotipi.

Nella Mandrarossa Winery, 700 metri quadri disposti su più livelli che racchiudono la nuova barricaia, due sale degustazione, un wine shop e una terrazza in affaccio sulla natura selvaggia e sul mare incontaminato di Menfi, si terranno, su prenotazione, visite guidate della cantina, percorsi di degustazione dei vini e le esclusive wine dinner. (ANSA).