Pistola in auto, arrestato consigliere comunale nel Catanese

(ANSA) - CATANIA, 30 AGO - Un consigliere Comunale di Adrano, che è anche amministratore unico di una farmacia del paese etneo, è stato arrestato da carabinieri di Biancavilla per detenzione di arma clandestina e munizioni e ricettazione. Nei suoi confronti, in esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Catania, militari dall'Arma hanno eseguito una perquisizione con controlli nella farmacia, nel centro di Adrano, e nella sua auto. Nella vettura, in un borsello sotto il sedile anteriore del passeggero, è stata trovata una pistola Beretta calibro 6.35 con matricola abrasa, munita di caricatore inserito con 4 proiettili. L'arma, sequestrata, nei prossimi giorni sarà inviata al Ris di Messina per essere sottoposta a specifici esami tecnico-balistici, anche per accertarne l'eventuale utilizzo in occasione di precedenti eventi criminosi.

L'Amministratore comunale, all'esito del giudizio di convalida dell'arresto, è stato posto dal Gip alla misura cautelare dei domiciliari. (ANSA).