Missioni Biagio Conte, bandiera russa e ucraina per la pace

(ANSA) - PALERMO, 30 AGO - La Missione di Speranza e Carità prega per la pace tra Ucraina e Russia. Negli ingressi delle quattro missioni che hanno sede a Palermo sono stati posizionati dei cartelli, raffiguranti le bandiere dell'Ucraina e della Russia con una colomba della pace e riportanti la frase (in italiano, in ucraino, in russo) '' Il buon Dio ci invita a costruire la Pace''.

"Biagio Conte - fanno sapere i volontari dei centri - oggi fa il quinto ciclo di chemioterapia in day hospital. Ricordiamo che Fratel Biagio è il fondatore della Missione di Speranza e Carità di Palermo e accoglie in gratuità e provvidenza circa 600 persone in difficoltà, ha avuto diagnosticato un tumore al colon. Nonostante il periodo molto duro, Fratel Biagio prega, per ognuno di noi e per il mondo intero". Il frate laico manda un messaggio di pace.

"La Pace prima si deve costruire nel proprio cuore, nella propria città, nel proprio quartiere, nella propria famiglia e con tutti i popoli - dice Biagi Conte - Carissimi cittadini di tutto il mondo e di tutti i popoli, è prezioso e urgentissimo fare un'attenta e profonda riflessione: vogliamo e desideriamo la Pace tra la Russia e l'Ucraina. Ma attenzione - aggiunge - chiediamo e pretendiamo al più presto Pace, ma dovremmo prima essere in Pace con noi stessi, con i nostri vicini e lontani.

Dobbiamo riflettere e comprendere che la guerra non è solo tra Ucraina e Russia, ma da anni tutti i popoli sono in conflitto in ogni città, paese, case e famiglie e in ogni Istituzione, tra le autorità politiche e anche quelle religiose. Bisogna riflettere e comprendere che se desideriamo la Pace - chiosa - prima dobbiamo desiderarla e costruirla nel nostro cuore e nel territorio e nazione a cui apparteniamo e allora sì che arriverà la Pace, nella Russia e nell'Ucraina e nel mondo intero".

