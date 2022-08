Sicilia: Provenzano, candidatura Chinnici oltre centrosinistra

(ANSA) - PALERMO, 29 AGO - "Con la candidatura di Caterina Chinnici stiamo suscitando grandi speranze e soprattutto una candidatura che si rivolge a un mondo che va al di là anche dei confini del centrosinistra - Lo dice Giuseppe Provenzano, durante la presentazione a Palermo dei candidati siciliani alle Politiche.

"Arrivano 50 miliardi in Sicilia - aggiunge Provenzano - e noi vogliamo metterli nelle mani sicure darli a una Regione che si metta con le carte in regola, a differenza di ciò che ha fatto in questi anni con il governo Musumeci".

Riguardo alla rottura dell'alleanza con il Movimento Stelle Provenzano l'ha bollata come "un tradimentodi una gravità inaudita, un'inversione di marcia che ha pochi aggettivi per essere definita e che c'ha messo in una condizione imprevista e imprevedibile" "Credo - ha concluso il vice segretario Dem - che batta un cuore forte nei militanti e negli attivisti. Abbiamo una squadra di grande livello e di grande spessore che sottoponiamo al giudizio degli elettori, e sono convinto che le liste del Pd alle regionali e alle politiche riserverà sorprese positive".

(ANSA).