Mercurio Festival a Palermo tra teatro, danza, musica e arte

(ANSA) - PALERMO, 29 AGO - La quarta edizione di Mercurio, il festival internazionale dedicato alla creazione multidisciplinare contemporanea e alle performing arts, si svolgerà dal 22 settembre al 2 ottobre a Palermo, ai Cantieri Culturali della Zisa. Un traguardo importante per la Rassegna (prodotta dallo Spazio Franco e dall'Associazione Altro), segnato dal riconoscimento quale Festival Multidisciplinare del Ministero della Cultura per il triennio 2022/2024, un traguardo condiviso con Babel, che ne ha la curatela, la compagnia palermitana anch'essa riconosciuta tra le "imprese di produzione di teatro d'innovazione nell'ambito della sperimentazione".

Quella di quest'anno è dunque un'edizione speciale, di crescita e trasformazione: "This is a present for you" è il titolo scelto, dove il presente è sia uno sguardo ai temi e ai linguaggi contemporanei sia un riferimento alla dinamica del festival che vede gli artisti protagonisti a 360 gradi.

Undici giorni di spettacoli, performances, concerti e workshops che presentano nuove realtà di punta della scena contemporanea italiana e internazionale accanto ad artisti e compagnie affermate, con la consueta ambizione di unire in un unico programmateatro, danza, musica, performing arts, arti digitali e audiovisive senza distinzioni o categorie, per ripensare i processi creativi in un momento di grande complessità. Dall'attore, regista teatrale e drammaturgo argentino César Brie, tra i più illustri pedagoghi del teatro contemporaneo, al Leone d'oro per la danza Alessandro Sciarroni; dai premi Ubu Chiara Bersani e Giorgina Pi, all'attrice e regista e attivista LGBT brasiliana Renata Carvalho; dalle performance tra teatro e installazione del duo argentino Los Picoletos, alla danza tra tradizione berbera e arte digitale dei marocchini Col J'am, passando per il teatro visuale diUnterWasser e il live cinema di Mattia Costa; fino alla musica, con l'elettroacustica del duo di chitarristi Stefano Pilia e Alessandra Novaga, il "barocco elettronico" di Elena Rivoltini, la club culture di Katatonic Silentio con la danzatrice Olimpia Fortuni, e l'acclamato collettivo di producers e dj Ivreatronic: Mercurio Festival si conferma il palcoscenico del Sud Italia (ANSA).