Vandalizzato a Palermo murale di TvBoy su Paolo Borsellino

(ANSA) - PALERMO, 28 AGO - Vandalizzato nel centro storico di Palermo il murale di TvBoy che ritrae Paolo Borsellino. L'opera si trova fra via Paternostro e Via Lungarini a Palermo. Qualcuno ha sfregiato il volto del giudice ucciso dalla mafia.

"Questa non è una semplice 'minchiata' - scrive su Facebook Nicola Morra presidente della commissione nazionale antimafia - Questa è l'opera di chi vuole dissacrare, di chi vuole essere blasfemo, empio. In un momento in cui gradualmente certi poteri tornano lentamente e inarrestabilmente in sella, offendere anche la sola immagine di Paolo Borsellino, ancor più grave - sottolinea Morra - perché questo avviene a Palermo, rappresenta l'intenzionale volontà di fare capire che la mafia sta prevalendo, aiutata dal diffondersi della cultura mafiosa. E se non c'è un'adeguata, ferma e sdegnosa dell'ipocrisia reazione, questi messaggi si moltiplicheranno. E poi - chiosa il presidente dell'Antimafia - mi raccomando, tutti a celebrare il 19 luglio l'anniversario" (ANSA).