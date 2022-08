Consegnati Premi letterari "Scala dei Turchi Dina Russiello"

(ANSA) - PALERMO, 28 AGO - Con la cerimonia di premiazione dei dieci finalisti si e' conclusa ieri sera la I edizione del premio letterario "Scala dei Turchi - Dina Russiello" a Realmonte, organizzato da Pascal Schembri e patrocinato dal Comune. I riconoscimenti per i Premi letterari sono stati consegnati a Paolo Cilona, per il libro "Storie delle donne agrigentine", a Salvatore Ferlita per "Il libro è una strana trottola", ad Antonella Vinciguerra con "La melodia della lupa", ad Alessandro Finazzi Agrò per "Don Sisi" e a Tommaso Romano per "La casa dell'Ammiraglio". Cinque premi speciali per la loro attività sono andati a Gaetano Allotta, Ester Monachino, Mario Gaziano, Serenella Bianchini e Antonella Lupo, per il suo libro fotografico "Uno scatto senza obiettivo". (ANSA).