Festival: è il 'giallo' il protagonista del Termini Book

(ANSA) - TERMINI IMERESE, 26 AGO - È il giallo il filo conduttore del Termini Book Festival, che dal 2 al 4 settembre si svolgerà a Termini Imerese. La rassegna, ideata e diretta dallo scrittore Giorgio Lupo con il direttore tecnico Emanuele Zammito, proporrà incontri, interviste, presentazioni attorno al tema: "A chi sogna con le parole".

Partner ufficiale del festival è Giallo Mondadori: suoi alcuni degli autori che interverranno in via Iannelli, il luogo scelto per il festival giunto alla terza edizione. Il programma prevede una partecipazione massiccia di autori, scrittori, giallisti come Salvo Toscano, Elvira Seminara, Roberto Mistretta, Catena Fiorello, Massimo Maugeri, Eleonora Carta, Annalisa Stancanelli, Paolo Roversi, Enrico Radeschi, Diego Lama e tanti altri. Una giuria presieduta dal direttore del Giallo Mondadori, Franco Forte, sceglierà un racconto tra quelli in concorso. Il premio consiste nella pubblicazione del testo sul Giallo Mondadori. (ANSA).