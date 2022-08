Artisti in strada nelle Madonie per il Festival Valdemone

(ANSA) - PALERMO, 26 AGO - Per due giorni, sabato 27 e domenica 28 agosto, l'incanto del circo contemporaneo e delle arti di strada tornano a Pollina, un borgo delle Madonie, per il Festival internazionale Valdemone.

In quattro si susseguiranno gli spettacoli a partire dalle 17.30 del pomeriggio e fino alla sera. Alle 22 il grande spettacolo finale della compagnia di punta al teatro Pietrarosa, un anfiteatro che si apre in un punto panoramico del paese, tra la Torre quadrata e i resti del castello medievale.

Il Festival è organizzato dall'associazione "Tanto di cappello". Nove le compagnie nazionali e internazionali che nelle piazze regaleranno spettacoli di circo, giocoleria acrobatica, numeri da arti di strada. Ci sarà spazio anche per la satira con spunti di riflessione sulla società contemporanea.

