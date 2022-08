Incendi: rogo nel nisseno, minacciate case

(ANSA) - SAN CATALDO, 25 AGO - Un vasto incendio sta minacciando le case a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Sulla città si è formata un'enorme nube di fumo e la cenere piove sulle strade. Il fronte di fuoco va dalla zona Mimiani fino a lambire le abitazioni della periferia di San Cataldo e le contrade Palombara e Jannigreco. Fiamme vicine il palaMaira e l'hotel Helios. Decine di persone per precauzione sono state fatte allontanare dalle abitazioni perché l'enorme coltre di futuro sta rendendo l'aria irrespirabile. Sul posto stanno lavorando, tre squadre dei vigili del fuoco, vale a dire tutto il personale della sede centrale di Caltanissetta. Dalla centrale operativa dei vigili del fuoco si sta cercando di fare arrivare altri mezzi e uomini da altre sedi, probabilmente dal distaccamento di Mussomeli e dal comando di Enna. Sul posto sono presenti anche due squadre della Forestale, pattuglie dei carabinieri, e i volontari delle Pantere Verdi. Stanno operando anche mezzi aerei: due canadair e un elicottero. La cittadinanza, dicono dai vigili del fuoco, è invitata a mantenere gli infissi chiusi per evitare conseguenze dovute all'inalazione del fumo. (ANSA).