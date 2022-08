Cinema: documentario su sisma Belìce a festival in India

(ANSA) - GIBELLINA, 25 AGO - Il documentario 'Le cose ritrovate' di Chiara Bazzoli realizzato sulla memoria del terremoto nella Valle del Belìce del 1968 sarà presentato, come unico film italiano in concorso, all'International Documentary & Short Film Festival Of Kerala, rassegna cinematografica in corso in India.

Le riprese del film sono completamente ambientate tra i paesi coinvolti nel sisma di 54 anni fa. Il documentario, prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission e Fondazione con il Sud nell'ambito del progetto 'Social Film Production Con il Sud', è stato realizzato dalla Effendemfilm, dalla Rete Museale e Naturale Belìcina e dall'associazione 'Amici di Don Peppuccio Augello'.

"Incredibile e bellissimo che le storie ed il territorio della Valle del Belìce vengano visti ed ascoltati così lontano.

Personalmente ne sono molto contenta", ha detto la regista Chiara Bazzoli. (ANSA).