Sicilia: Barbagallo (Pd),valutiamo causa civile contro M5s

(ANSA) - CATANIA, 24 AGO - Potrebbe avere strascichi giudiziari la rottura tra Pd e M5s in Sicilia per le Regionali.

Il segretario regionale del Partito democratico, Anthony Barbagallo, rivela in un'intervista a La Sicilia, di avere "dato mandato ai nostri legali di verificare la candidabilità di Di Paola e la fondatezza di una causa civile per chiedere il risarcimento dei danni che abbiamo subito da chi non ha rispettato le regole che c'eravamo dati". "Roba da cerchio dantesco - aggiunge - l'ultimo dell'inferno, quello dove sono confinati i traditori". Per Barbagallo la 'rottura' dell'alleanza da parte del M5s "è stato un atto di uno squallore e di una gravità inauditi". "Ammetto - confessa - che lo strappo di Conte mi brucia molto. E dire che, avendo cominciato a fare politica attiva da ragazzino, di giravolte ne ho viste tante. Ma mai - osserva - con la spregiudicatezza e la slealtà che abbiamo visto dai cinquestelle. Prima hanno partecipato alle primarie, hanno perso e hanno riconosciuto la vittoria della Chinnici.

Poi, al novantesimo minuto, sono scappati portandosi il pallone.

Sul campo largo e sulle primarie ci abbiamo messo la faccia, tutti, davanti ai siciliani. Se avesse vinto la Floridia, a parità di difficoltà dei rapporti nel quadro nazionale, noi l'avremmo sostenuta. E invece poi Conte ha incoronato Di Paola nuovo candidato solitario. «L'ha fatto senza il minimo rossore - sottolinea Barbagallo - un quarto d'ora dopo aver annunciato la rottura dell'alleanza. Conte ha rotto spudoratamente un patto politico sottoscritto. Ma ha anche violato un'obbligazione giuridica. Il M5s, scegliendo di partecipare alle primarie - sostiene Barbagallo - aveva sottoscritto l'impegno di sostenere il vincitore. E ora, invece, propone Di Paola, un candidato illegittimo rispetto a un accordo firmato". (ANSA).