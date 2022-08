Circa 750 migranti stanno per sbarcare in Sicilia. Cinquecento persone, tratte in salvo ieri dalla nave della marina militare Diciotti a est di Siracusa, approderanno al porto di Pozzallo, nel Ragusano. Nave Peluso, sempre della marina militare, ha soccorso altre 250 persone e approderà invece a Porto Empedocle (Agrigento)