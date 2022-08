Teatro: 'van Gogh, la discesa infinita' di Veneto a Segesta

(ANSA) - CALATAFIMI, 23 AGO - Andrà in scena, in prima nazionale, a Segesta, il 29 e il 30 agosto, 'Vincent van Gogh.

La discesa infinita', drammaturgia a cura di Paola Veneto, che ne firma anche la regia. Lo spettacolo è ispirato alla biografia che lo scrittore Giordano Bruno Guerri ha dedicato al geniale pittore olandese. Dopo il debutto per il cartellone del Segesta Teatro Festival, sarà, il 2 settembre, al Teatro della Nike del Parco Archeologico Naxos Taormina, e l'indomani a Catania al Palazzo della Cultura per il cartellone estivo del Comune.

Un racconto potente e a tratti visionario quello della Veneto che per questa drammaturgia incrocia le lettere originali fra Vincent e il fratello Theo a incursioni filosofico-letterarie attraverso le parole di Sartre e Artaud, intellettuali posseduti dalla forza insieme creatrice e corrosiva di Vincent: una forza che vuole arrivare "al cuore della gente, al cuore delle cose".

"Un dibattito drammatico - spiega Lorenzo Zichichi, editore e produttore dello spettacolo - al ritmo di una tragedia greca contemporanea, in cui la convinzione di Vincent che la pittura avrebbe vinto su tutti giustifica ogni sua azione".

La discesa infinita arriva in Sicilia in una nuova veste, con un originale intervento d'autore: la scenografia affidata all'artista visiva Paola Lo Sciuto.

Nel ruolo del protagonista è Antonio Gargiulo, attore dalla stupefacente somiglianza con il maestro olandese, personaggio al quale dedica da anni studi e approfondimenti a cominciare dalle lettere al fratello, un "meraviglioso diario di bordo del personaggio - spiega - che mi ha consentito di avere un quadro più completo di van Gogh, sempre molto lucido anche quando scriveva dei suoi momenti di crisi". E poi Marco Paparella (il fratello Theo, Sartre e Gauguin); Paola Tarantino (nei ruoli femminili della sorella Elisabeth, di Madamoiselle Ravoux e della prostituta Sien). Edoardo Borbone è invece Antonin Artaud, lo scrittore francese autore del saggio su van Gogh. Le musiche, originali, sono di Giacomo Del Colle Lauri Volpi che le esegue dal vivo al pianoforte. Nel ruolo di se stesso è lo scrittore Giordano Bruno Guerri il cui libro "Follia? La via di Vincent van Gogh" ha ispirato la pièce teatrale. (ANSA).