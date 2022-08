Sicilia: Chinnici resto candidata, non volto spalle a elettori

(ANSA) - CATANIA, 23 AGO - "Non volterò le spalle agli elettori, quelli che hanno votato alle primarie e anche i tantissimi altri che sono pronti a sostenermi riponendo, di questo sono certa, precise aspettative nella mia storia, dandomi una consegna di responsabilità della quale, nel mio ruolo guida, intendo essere garante". Lo afferma Caterina Chinnici accogliendo la nuova proposta avanzata dai vertici del PD per la sua candidatura alla presidenza della Regione Siciliana. "Metto nuovamente a disposizione il mio amore per la Sicilia, il mio impegno - aggiunge - nella consapevolezza che il percorso prospettato è ora più difficile". (ANSA).