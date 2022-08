Evade da domiciliari, sorpreso con 70 Kg di limoni

(ANSA) - PALERMO, 23 AGO - Era ai domiciliari dal 10 agosto, la polizia l'ha sorpreso vicino al borgo marinaro di Avola (Sr) con una cassetta e un sacco di juta con 70 kg di limoni verdelli. L'uomo, 38 anni, non è riuscito a dare una spiegazione: è stato arrestato per evasione e per ricettazione.

(ANSA).