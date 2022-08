Sicilia: Chinnici, coalizione non esiste più,ora riflessione

(ANSA) - PALERMO, 22 AGO - "Attraverso le primarie mi era stata affidata la guida di una coalizione che non esiste più.

Tanta rispettosa e paziente attesa per ritrovarsi ora in uno scenario stravolto che di fatto azzera tutto e impone nuove riflessioni nel pochissimo tempo rimasto". Così Caterina Chinnici, che aveva vinto le Primarie della coalizione progressista, sulla decisione del M5s di rompere l'alleanza in Sicilia. (ANSA).