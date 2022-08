Musica: i suoni dell'antichità al festival di Gratteri

(ANSA) - PALERMO, 22 AGO - Le sonorità mediterranee di una volta saranno il tema conduttore del festival di musica antica che si terrà a Gratteri, nelle Madonie, dal 30 agosto al 4 settembre. Quattro i concerti in programma della XVI edizione della rassegna organizzata dall'associazione MusicaMente di Palermo.

Il festival si aprirà con un concerto ispirato alle musiche delle feste da ballo tra il Seicento e il Settecento da un'ensemble di musicisti: Carmela Osato (soprano), Raffaele Tiseo (violino barocco), Federico Maria Valerio (violino barocco), Gioacchino De Padova (viola da gamba), Ugo Di Giovanni (arciliuto), Pierfrancesco Borrelli (clavicembalo).

Il 2 settembre sarà la volta dal duo spagnolo formato da Eva Febrer (violino) e Tomeu Segui al clavicembalo. Il 3 settembre l'Arianna Art Ensemble presenterà il suo nuovo progetto dal titolo "Voci del Mediterraneo. M'è dolce naufragar in questo mare". Riunirà il polistrumentista ai flauti etnici Mario Crispi, fondatore degli Agricantus, la cantante Debora Troìa. Si tratta di un progetto che ruota attorno a musiche popolari tipiche dei paesi toccati dal Mediterraneo: dalle canzoni della tradizione siciliana a quelle di Spagna, Israele, Grecia, Albania, Puglia, Basilicata.

Il festival si concluderà 4 settembre con la presentazione di "Corrispondenze", il progetto del duo fondatore dell'Arianna Art Ensemble, composto da Paolo Rigano (chitarra barocca e arciliuto) e Cinzia Guarino (clavicembalo).

"Corrispondenze" propone brani originali per chitarra, arciliuto o clavicembalo su musiche del repertorio italiano e spagnolo del XVI e XVII secolo. Il progetto trae ispirazione da una omonima composizione di Paolo Rigano. (ANSA).