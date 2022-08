Sicilia: Guido Corso a Chinnici, candidature non spettano a pm

(ANSA) - PALERMO, 20 AGO - "Per la Costituzione e per la legge Severino, Giuseppe Lupo è perfettamente candidabile alle regionali in Sicilia: quando si dice che un decreto di citazione a giudizio impedisce una candidatura significa affidare la decisione alle Procure e questo lede il principio della separazione dei poteri. Lupo è stato rinviato a giudizio, non è stato condannato". Lo dice all'ANSA il giurista e avvocato cassazionista, prof. Guido Corso, in merito al caso del deputato del Pd la cui ricandidatura è in dubbio per le perplessità mosse da Caterina Chinnici, candidata governatrice dell'area progressista. (ANSA).