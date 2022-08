PremI: a Taviani e cantastorie Balsamo il "Pino Veneziano"

(ANSA) - MARINELLA DI SELINUNTE, 20 AGO - Il Premio 'Pino Veneziano' quest'anno è stato assegnato alla regista Giovanna Taviani e all'attore-cuntista Gaspare Balsamo. La cerimonia di consegna è avvenuta ieri sera presso il Parco archeologico di Selinunte. Taviani, figlia del regista Vittorio, ha realizzato il film "Cuntami", girato in pieno lockdown in diverse location in Sicilia, e racconta le storie degli ultimi cuntisti siciliani. Da Mimmo Cuticchio ai più giovani Gaspare Balsamo, Vincenzo Pirrotta, Mario Incudine, "quelli della mia generazione", dice Taviani. "La forza del racconto l'ho trovato soltanto qui in Sicilia", ha detto Giovanna Taviani che per girare il film è andato a trovare i cantastorie nei loro paesi d'origine. "Se tu sai raccontare una storia, sai dare un senso alla tua vita, sai organizzare il tuo futuro e il tuo presente: il linguaggio è fondamentale, così come la memoria", ha ribadito la regista. "Questo film mi ha aiutato nell'elaborazione del lutto per la morte dei miei genitori - ha detto - e la scena finale (i pupi che finiscono in acqua) è stata girata alla Pollara di Salina, proprio nel punto in cui ho disperso le ceneri di mio padre e mia madre". Il Premio, giunto alla 18a edizione, è dedicato a Veneziano, cameriere e cantastorie a Selinunte, scomparso nel 1994 ed è promosso dall'associazione 'Selinunte, cunta e canta', presieduta da Umberto Leone. (ANSA).