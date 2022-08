Musica: Steve Aoki all'Adrano summer festival

(ANSA) - PALERMO, 20 AGO - Per l'Adrano summer festival andrà in scena domani 21 luglio, nella sua unica data siciliana, un altro grande evento musicale, il djset di Steve Aoki, disc jockey e produttore discografico statunitense di origini giapponesi, noto anche come l'artista musicale più quotato del Nord America. Lo show avrà inizio alle 23.00, in apertura a partire dalle 21.00 Guz Hardy e J Luke e il dj Luca Pavone.

Protagonista in tutti i migliori festival in giro per il mondo, tra cui Coachella, Ultra Music Festival, Lollapalooza, Fuji Rock Festival, Tomorrowland, Electric Daisy Carnival e molti altri, Aoki detiene ufficialmente il Guinness World Record come "Musicista che ha più viaggiato in un solo anno civile", nel 2012 con oltre 250 date. Tra le sue tantissime collaborazioni, nel 2016 quella con Louis Tomlinson degli One Direction, "Just Hold On", è diventata una hit mondiale, debuttando al primo posto in oltre 40 paesi. La musica di Aoki però non si è mai fermata arrivando ad accumulare 1,5 miliardi di stream su Spotify, con ulteriori 2 miliardi di flussi musicali su YouTube. (ANSA).