Cavalleria rusticana a Tindari per Festival teatri di pietra

(ANSA) - PALERMO, 20 AGO - Nuovo appuntamento con il Festival Lirico dei Teatri di Pietra il 25 agosto a Tindari. In occasione del 100mo anniversario della morte di Giovanni Verga si rende omaggio al sommo scrittore siciliano con una delle opere di forte impatto emozionale e intrise di misticismo spirituale composte da Pietro Mascagni, compositore legato indissolubilmente all'autore etneo: Cavalleria rusticana.

Il Coro Lirico Siciliano, ente promotore della kermesse artistico musicale, intende celebrare l'anniversario verghiano proprio con l'opera che diede all'autore toscano una notorietà mondiale. Un cast di indiscusso valore artistico darà voce al capolavoro verista in un atto: Sanja Anastasia, mezzosoprano serbo di fama internazionale, sarà Santuzza; a vestire i panni di Turiddu sarà la voce del georgiano Armaz Darashvili, mentre a dare corpo ad Alfio ci sarà il baritono Andrea Borghini; completano il cast la Lola di Camilla Antonini e la mamma Lucia di Yu Wang. A dirigere l'Orchestra Filarmonica della Calabria e il Coro Lirico Siciliano la bacchetta di Filippo Arlia, già direttore principale del Festival Lirico dei Teatri di Pietra.

L'evento di gala, che si svolge in collaborazione con il Consorzio intercomunale Tindari-Nebrodi, vedrà la straordinaria partecipazione anche di Domenico Gareri e della voce attoriale di Luca Ward che condurrà in un viaggio all'interno delle novelle veghiane. (ANSA).