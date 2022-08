Droga: a Pozzallo auto diretta a Malta con 18 kg marijuana

(ANSA) - POZZALLO, 19 AGO - Quasi 18 chili di marijuana sono stati scoperti ieri all'interno di un'auto, con targa maltese, in attesa di imbarcarsi dal porto di Pozzallo per Malta. L'auto è stata controllata dai funzionari dell'Agenzia delle accise dogane e monopoli in servizio presso il porto di Pozzallo e dalla Guardia di Finanza, che ha utilizzato le unità speciali cinofile antidroga. Nel corso della perquisizione sono state trovate 143 buste con 17,74 chili di marijuana. L'autista, un maltese di 40 anni, è stato arrestato e condotto in carcere a Ragusa. La droga e l'autovettura sono state sequestrate. (ANSA).