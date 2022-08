Roghi a Palermo:abitanti,'situazione drammatica,fare presto'

(ANSA) - PALERMO, 18 AGO - "E' un'ora che brucia la zona di Borgo Nuovo, ma ancora non abbiamo visto nessuno. La situazione è drammatica. Se non arrivano i canadair le fiamme arrivano nelle abitazioni. Sono anni che non assistiamo ad una situazione così grave. Vi prego intervenite fate qualcosa". I residenti nella zona di Borgo Nuovo a Palermo lanciano l'allarme chiedendo "interventi immediati. "Servono subito i mezzi aerei - affermano - sappiamo che ci sono altre situazioni pericolose oggi. Ma qui è davvero un dramma. Abbiamo visto tanti lasciare le case. Fate presto": (ANSA).