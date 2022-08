'PaceFest' a Caltabellotta racconta trent'anni dalle stragi

(ANSA) - PALERMO, 13 AGO - Talk, presentazioni di libri, mostre, rappresentazioni tetrali, proiezione di documentari, musica. Sarà tutto questo la prima edizione del PaceFest, che quest'anno avrà come sottotitolo "Trent'anni senza", con chiaro riferimento all'anniversario delle stragi di mafia che nel '92 sconvolsero la società civile siciliana e del resto della nazione. Il PaceFest, organizzato da Fuoririga, si svolgerà a Caltabellotta, Città della Pace per antonomasia, dal 24 al 28 agosto. Prevista la presenza di magistrati, artisti, scrittori, giornalisti, che hanno fatto la storia della lotta alla mafia.

La direzione del festival è stata affidata al giornalista Gero Tedesco che sarà affiancato da Michele Ruvolo, che si occuperà della direzione artistica del PaceFest. La manifestazione, che durerà cinque giorni, ha avuto il patrocinio del Comune di Caltabellotta e dell'Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo. Il PaceFest ha inoltre ricevuto il patrocinio gratuito dell'Associazione Siciliana della Stampa. Ricco il programma della manifestazione che si svolgerà nello scenario della villa comunale di Calbellotta che, dai suoi mille metri di altezza, si affaccia su una vallata che abbraccia il Mediterraneo.

Tra gli ospiti della manifestazione magistrati ed ex magistrati come Pietro Grasso, Lia Sava, Leonardo Guarnotta, Francesco Pulejo, Salvatore Vella, che saranno intervistati dai giornalisti sui temi della lotta alla mafia e della legalità.

