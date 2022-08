Acquazzone a Palermo, strade allagate e traffico in tilt

(ANSA) - PALERMO, 10 AGO - Acquazzone a Palermo e le strade sono state trasformate in pochi minuti in fiumi. Tante le chiamate ai vigili del fuoco per segnalare allagamenti e infiltrazioni in magazzini e abitazioni. La pioggia che era attesa da ieri è arrivata in modo intenso. Sono bastati pochi minuti per rendere impossibile la vita agli automobilisti alle prese con gimcane tra le buche e le pozzanghere. Ieri la protezione civile aveva lanciato un allerta meteo che prevedeva forti temporali e possibili incendi in provincia di Palermo. Una situazione si è ripetuta nei giorni scorsi dove comuni sono stati colpiti da violenti nubifragi e grandinate, mentre in altre zone della provincia i vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati a spegnere i roghi appiccati dagli incendiari.

