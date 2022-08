Satira: premio a Donarelli al World humor awards

(ANSA) - PALERMO, 06 AGO - Franco Donarelli, nato a Sora, (Frosinone) ma ormai palermitano di adozione è uno dei due italiani vincitori della "Excellence Trophy della quinta edizione del concorso del World humor awards per il disegno a tema: "Il pianeta avvelenato". L'altro italiano vincitore è il romano Enrico Biondi in arte (lele e fante).

La manifestazione consiste in un concorso a premi per disegnatori umoristi e nell'assegnazione di riconoscimenti ad opere letterarie, pubblicitarie e dello spettacolo che abbiano valorizzato l'umorismo. La premiazione si svolgerà il 27 agosto a Rocca Sanvitale di Fontanellato in provincia di Parma.

Donarelli aveva già vinto nel 2017 uno dei premi in palio nella sezione "La civiltà artificiale" della seconda edizione dei World Humor Awards. (ANSA).