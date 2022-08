Sicilia: Musumeci, oggi potrebbe essere mia ultima visita

(ANSA) - PALERMO, 04 AGO - "La visita di oggi potrebbe essere una delle ultime di questa legislatura". Lo ha detto Nello Musumeci, presidente della Regione siciliana, rivolgendosi al sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, alla giunta e ai consiglieri comunali con in testa il presidente del Consiglio, Marcello Maniaci durante la visita ufficiale di oggi nel comune alle porte di Palermo. Sembrano ormai sempre più probabili, infatti, le dimissioni anticipate di Musumeci per consentire l'election day il 25 settembre con l'accorpamento di regionali e Politiche. L'aula dell'Ars è stata convocata per domani dal presidente Miccichè alle 11 con all'ordine del giorno "possibili comunicazioni del presidente della Regione". (ANSA).