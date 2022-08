Sicilia: Miccichè, pronti a individuare subito un candidato

(ANSA) - PALERMO, 03 AGO - "Siamo pronti a individuare un candidato anche se si dovesse votare la settimana prossima".

Così il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè ha risposto alla domanda di un giornalista circa l'ipotesi di dimissioni anticipate da parte del Governatore Nello Musumeci per consentire l'election day tra Regionali e Politiche. Il riferimento è alla spaccatura all'interno della coalizione di centrodestra con la ricandidatura dell'uscente Musumeci, sostemuto da Fratelli d'Italia, contestata invace da Forza Italia e Lega. Miccichè ha ribadito il nome dell'ex ministro Stefania Prestigiacomo per la Presidenza della Regione, ma ha anche aggiunto di essere pronto a ragionare su altre candidature come ad esempio quella del parlamentare leghista Alessandro Pagano.

"Non ci sono veti nei confronti di nessuno - ha sottolineato il presidente dell'Ars - sediamoci attorno a un tavolo e parliamone". (ANSA).