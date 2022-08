Meteo: a Palermo domani e venerdì allerta rossa per caldo

(ANSA) - PALERMO, 03 AGO - La Protezione civile regionale ha diffuso oggi il bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle mezzanotte e per le successive 24 ore. Per domani è previsto a Palermo il massimo livello (3, colore rosso) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 37°C. Identica la previsione per dopodomani.

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo è "media" la pericolosità prevista, con livello di "preallerta" (colore arancione).

