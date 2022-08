A Monte Jato tre spettacoli Teatri di Pietra

(ANSA) - PALERMO, 03 AGO - L'Area archeologica Monte Jato di San Cipirello (PA) ospiterà tre spettacoli di Teatri di Pietra: venerdì 5 agosto in scena Circe, poi lunedì 8 agosto sarà la volta del Dyskolos (Lo scorbutico) e sabato 13 agosto Aiace (tutti alle ore 21).

Circe, liberamente tratto da Omero, dalla sua "Odissea", sarà raccontata, in modo leggero, divertente, commuovente, da Orazio Alba utilizzando la tecnica antica del "cuntu" siciliano, accompagnato dal suo tamburo e dal suo flauto. In questo racconto Circe viene vista come colei che, riconosciutasi, conosce e con potere agisce; come colei che comprende e non indugia a mettere in discussione se stessa per apprendere nuova conoscenza. Il racconto rispetta totalmente la tradizione del "cunto".

Dyskolos (Lo scorbutico) di Menandro, adattamento e regia Cinzia Maccagnano, con Raffaele Gangale, Dario Garofalo, Cinzia Maccagnano, Luna Marongiu, Cristina Putignano, rappresenta la forma più compiuta di quella che è stata definita "commedia nuova" greca. Lo spettacolo utilizza le maschere del maestro Santelli, che riproducono quelle originali del teatro di Menandro, secondo i modelli rinvenuti nella necropoli di Lipari, che diedero vita ad una memorabile edizione all'Inda di Siracusa.

Infine Aiace di Ritsos con Viola Graziosi e la regia di Graziano Piazza è la storia dell'eroe greco attraverso la voce di una donna. Scritto tra il 1967 e il 1969, è una rilettura della tragedia di Sofocle attraverso la quale il poeta, considerato tra i più grandi del 900, offre una visione lucida e cruda della sua contemporaneità umana e politica. " (ANSA).