Violenza domestica:programmi recupero questura Caltanissetta

(ANSA) - CALTANISSETTA, 01 AGO - A Caltanissetta i destinatari dell'ammonimento del questore per atti persecutori, violenza domestica e cyberbullismo frequenteranno programmi di recupero organizzati dai servizi del territorio. Questa mattina nella sala Emanuela Loi della Questura, è stato firmato un protocollo d'intesa "per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica e di genere attraverso la promozione ed attuazione di programmi di recupero degli autori di reato" tra la Questura, l'UEPE di Caltanissetta ed Enna e le cooperative sociali Etnos e CIPM. "L'obiettivo - afferma il questore Emanuele Ricifari - è evitare che il maltrattante reiteri il proprio comportamento violento. Tra le questure che hanno avviato il Protocollo già da qualche tempo, è stata effettuata una verifica dei risultati ottenuti, che ne conferma la validità, a dimostrazione che l'attenzione e gli interventi preventivi rivolti all'autore di violenza sono complementari a quelli effettuati a sostegno delle vittime". Oggi pomeriggio, alle 18, Ricifari parteciperà all'evento organizzato dalla cooperativa sociale Etnos "Avrei voluto salvarlo. Dialogo letterario di strada sugli uomini maltrattanti", che si svolgerà nel locale Equocream di via Rosso di San Secondo n. 122, insieme alla direttrice dell'Uepe di Caltanissetta ed Enna Rosanna Provenzano, alla psicologa e psicoterapeuta, responsabile Saum Maria Concetta Muscò, il giudice Giovanbattista Tona, il presidente della cooperativa sociale Cipm Paolo Giulini ed altre personalità impegnate in questo campo. Modererà il presidente della cooperativa sociale Etnos Fabio Ruvolo. (ANSA).