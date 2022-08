Cinema: regista Mark Allen racconta i 'suoni' della Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 01 AGO - È l'ennese Giorgia Ingrà, la protagonista del film sulla Sicilia, presentato al Complesso monumentale San Pietro a Marsala dal titolo "Suono dell' Isola" del regista Americano Mike Allen, casa di produzione Lost Pilot films e la 3 Points Productions, fondata da Mike Allen , Francesco Torre e Giuseppe Gentile . Giorgia, mora e con i suoi tratti mediterranei, interpreta il ruolo di Isabella. La storie è quella di un americano, Angelo, figlio di genitori siciliani, che torna in Sicilia per riscoprire le sue origini. Incantato da questo luogo decide, durante il viaggio, di registrare tutti i suoni dell'isola, forti, caldi, incredibili come lo scroscio delle onde del mare, il fruscio delle fronde degli alberi, lo stormire degli uccelli, le voci del dialetto siciliano il rumore di un arancia sbucciata e ne fa un diario sonoro. Angelo, finisce per innamorarsi di Isabella. Il film è stato girato tutto in Sicilia, tra Trapani, Marsala e Cerda, quest'ultima città di origine del regista. Alcune scene sono state girate nelle campagne dell'entroterra Siciliano, in provincia di Enna.

Il film sarà presentato in vari Festival del cinema con l'intento di diffondere l'immagine della Sicilia , un viaggio attraverso la cultura, i suoni, gli odori, di un'isola sorprendente. All'anteprima del film erano presenti oltre alle autorità della città di Marsala, tantissima gente che ha applaudito il cast . (ANSA).