Startup: Threebot technology a Roma per "Cte 360"

(ANSA) - PALERMO, 29 LUG - Una startup siciliana vola a Roma per il "Cte 360", il primo programma di pre-accelerazione rivolto a 12 startup selezionate sul territorio nazionale.

Si chiama Threebot Technology, è specializzata nella progettazione e nello sviluppo di prodotti digitali, ideatrice di "Travelino", una tecnologia realizzata nel corso del 2020 per favorire la ripresa dell'industria turistica colpita dalla pandemia, un innovativo motore di ricerca che sfrutta l'intelligenza artificiale per sviluppare il commercio conversazionale. Il progetto è stato selezionato di recente alla "Casa delle tecnologie emergenti", un percorso di pre- accelerazione che vedrà il team volare a Roma nei prossimi mesi per una nuova esperienza di crescita e consolidamento del progetto prima del lancio ufficiale. La casa delle tecnologie emergenti infatti, rappresenta un'opportunità per "Travelino" e altri 11 progetti selezionati che, facendo leva sulle tecnologie emergenti (5G, IoT, Blockchain e Intelligenza Artificiale), mirano a innovare i settori della Mobilità e del Turismo partendo proprio dalla capitale. Il programma che avrà una durata complessiva di 5 mesi, permetterà alla startup di avere a disposizione workshop tecnici, eventi e mentor di livello che aiuteranno a crescere negli spazi esclusivi dell'Hub messo a disposizione da Roma Capitale presso la sede della Stazione Tiburtina, l'accelerazione d'impresa ha l'obiettivo di far avanzare il TRL (Technological readiness level) e IRL (Investment readiness level) aiutando la startup a raggiungere il mercato con la soluzione innovativa proposta e a soddisfare i bisogni della popolazione, contribuendo allo sviluppo dell'intero ecosistema.

Il CTE-Roma Open Lab è un progetto co-finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Acea S.p.A., WindTre S.p.A., Tim S.p.A. ,un percorso gestito da LVenture Group S.p.A., "Innova s.r.l. Peekaboo s.r.l. in collaborazione con le Università "Roma Tre", "Tor Vergata", "Sapienza", "Luiss". (ANSA).