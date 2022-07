Al Teatro Rosa di Pollina in scena spettacoli classici

(ANSA) - PALERMO, 29 LUG - Da stasera al Teatro Rosa di Pollina, alle 20,45, il via alla Rassegna teatrale per cinque classici prodotti dal Teatro della Città e dal Teatro dei Due Mari. Si inizia con Molière, "Il Tartufo" che vede in scena anche Tuccio Musumeci, regia di Nicasio Anzelmo. Il 5 agosto si continua con Seneca, "Tieste" con Giuseppe Pambieri. L'11 agosto, sotto le stelle cadenti una delle tragedie greche più amate: "Medea" di Euripide con Viola Graziosi nel ruolo della protagonista. Il 18 agosto è di scena la commedia. Plauto, con "Rudens" con Sergio Basile e Paolo Triestino. Gran finale con l'ultima commedia di Plauto: "Epidico", tradotta dal professore Filippo Amoroso, che andrà in scena anche a Tindari. Epidico è il nome del servo astuto e cinico, protagonista di questa commedia degli equivoci, imbrogli e bugie si susseguono perché Epidico possa assicurare al suo padrone i favori delle ragazze di cui si innamora. Il teatro antico di Pollina non è per nulla antico, fu costruito dall'architetto veneziano Antonio Foscari nel 1979, ai piedi del castello dei Ventimiglia, sul modello dei teatri greci. Deve il nome di Teatro Rosa al colore della pietra che al tramonto assume un tipico colore rosato. (ANSA).