Sorpresi a rubare limoni, 2 arrestati

(ANSA) - MESSINA, 27 LUG - I carabinieri della stazione di Saponara hanno arrestato, in flagranza di reato, un 22enne ed un 39enne, entrambi residenti a Messina, per furto aggravato in concorso.

È stata una richiesta pervenuta al numero unico di pronto intervento 112 a segnalare la presenza di due individui che, giunti in contrada Vini di Saponara, dopo aver scavalcato la recinzione, si erano introdotti in un fondo agricolo per asportare dei limoni dagli alberi. I due avevano caricato 160 kg di limoni su un veicolo. Sono stati fermati e poi posti ai domiciliari (ANSA).